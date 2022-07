La Sacra di San Michele è ora un po' più vicina

Riparte il turismo piemontese di prossimità. E guarda verso l'alto. Alle montagne, certo, ma anche alla Sacra di San Michele, dove risuonano parole fuori dalle bassezze dei tempi.

“La Sacra ha un'anima. Ha mille anni di storia ma continua a vivere - racconta Tatiana Bogni, guida turistica -. E fa vivere questo alle persone che vengono in visita. Questo è l'importante: recuperare quest'anima, che è dentro di noi”.

A spingere questo turismo fuori porta e fuori mondanità è la Regione, come spiega l'assessore Marco Gabusi: “Fino al 30 ottobre tutti i sabati e le domeniche dieci corse che collegheranno la stazione di Avigliana con la Sacra di San Michele. Con uno sconto del 25% per chi acquisterà il biglietto sul sito di Trenitalia”.

Alla Sacra di San Michele ad attenderci c'è il rettore dell'abbazia, Don Claudio Massimiliano Papa: “Il nostro scopo di essere qui, come religiosi e come preti, è per accogliere in diverso modo turisti, pellegrini e semplici viandanti. Con la speranza che escano dalla Sacra migliori di come sono entrati”.