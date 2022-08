Teresa, 110 candeline con lode

Una torta con panna e frutta fresca per festeggiare un compleanno davvero importante. Il 1 agosto, Teresa Cantarini, ha compiuto 110 anni, la più longeva di Galliate e non solo. Ha festeggiato insieme alla comunità cittadina e con tutti i suoi famigliari, gli stessi che ogni giorno le fanno tanta compagnia. Il segreto per una vita così duratura? "L'affetto dei nipoti e di tutti noi" ha detto la figlia Antonietta.

servizio di Silvia Bacci, interviste alla signora Antonietta, figlia di Teresa Cantarini e a suo nipote Mauro.