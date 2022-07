Bollino rosso a Torino

Bollino rosso da oggi a sabato a Torino. Saranno le tre giornate più calde dell'anno e forse batteranno anche i record del 2003 e del 2018. Si cerca refrigerio in tanti modi, dai gelati, ai condizionatori, ai Giardini Reali. Ma anche le temperature roventi non scoraggiano i turisti stranieri che non rinunciano a visitare le bellezze del capoluogo subalpino.