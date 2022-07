Quarta dose, via libera per over 60 e vulnerabili

Sono 1.585 i nuovi contagi da covid in Piemonte secondo l'ultimo bollettino. Nonostante sia arrivato il grande caldo, la variante Omicron 5 ha spiazzato tutti con un infettività alta in tutta la regione.

Salgono i ricoveri: sono 529 quelli nei reparti ordinari, 38 in più rispetto al giorno precedente, mentre i pazienti in terapia intensiva arrivano a 15. Si registra anche un decesso.

Non buone notizie che hanno fatto mettere in allarme gli ospedali che hanno riaperto o stanno per riaprire i reparti dedicati.

All'Amedeo di Savoia i reparti Covid sono già diventati 2 su 3. All'Oftalmico 3 su 4. San Giovanni, Maria Vittoria e Martini sono pronti ad aprire un reparto ciascuno.

A preoccupare non è l'attuale pressione sugli ospedali ma quella che potrebbe determinarsi nel corso dell'estate con una variante così contagiosa, prevalentemente per i pazienti fragili, e che si andrebbe poi a saldare ad una nuova ondata autunnale. O alla prosecuzione dell'attuale, magari con varianti più aggressive.

Proprio per l'accelerazione del contagio è arrivato oggi il via libera dell'Ema sulla somministrazione della quarta dose agli over 60 e alle persone vulnerabili di ogni età.

Servizio di Silvia Bacci