La nuova sanità parte dalla Super Asl: ecco "Azienda zero"

Parte la riforma della sanità piemontese, che vede la nascita dell'Azienda Zero per dare una gestione unitaria a tutte le Asl e gli ospedali del Piemonte. Lunedì la Regione ha presentato ai direttori generali il modello, che dovrebbe consentire parità di trattamento per tutti i territori.

Servizio di Caterina Cannavà, montaggio di Alessandro Mancuso.

Interviste a: Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte; Luigi Icardi, assessore Sanità Regione Piemonte; Carlo Picco, commissario Azienda Zero.