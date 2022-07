Contro l'abbandono di cani e gatti. L'appello di chi gestisce rifugi e canili

La campagna della Tgr contro l'abbandono dei nostri amici animali. C'è chi non riesce a mantenerli per ragioni economiche ma anche chi, semplicemente, non vuole più farsene carico e vorrebbe abbandonarli. Siamo andati in un canile ad Alpignano

servizio di Elena Cestino

immagini Guido Cravero

montaggio Tiziano Bosco

intervistati: Fulvio Ricceri, Rifugio Il Bau Erika Fontanel, Enpa Torino