La Signora dell'auto elettrica

Un miracolo di tecnologia in anticipo di trent'anni

Già trent'anni fa, nel 1989, circolava per le strade di Torino un'auto elettrica, dotata di batterie e pannelli fotovoltaici. Un vero e proprio miracolo di tecnologia arrivato sul mercato troppo presto, in anticipo di alcuni decenni. A progettarla era stata una donna visionaria, Teresa Bottasso, specializzata in fisica.

Fabio De Ponte l'ha intervistata

Immagini Guido Cravero, montaggio Andrea Volpe