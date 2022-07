Crolla la produzione Stellantis in Italia ma Torino brilla grazie alla 500 elettrica

Servizio di Fabio De Ponte, montaggio di Massimo Carnemolla

Intervista a Ferdinando Uliano, segretario nazionale della Fim-Cisl

Crolla la produzione di Stellantis in Italia per via della crisi dei semiconduttori ma Torino è in controtendenza grazie alla Cinquecento elettrica. È il quadro che emerge dal rapporto trimestrale della Fim-Cisl, secondo il quale nei primi sei mesi del 2022 il gruppo registra un calo della produzione nella penisola del 13,7% contro un balzo invece del capoluogo piemontese del +39,3% reso possibile dal +54% della Cinquecento. Dal dieci gennaio si lavora su due turni, grazie ai quali si realizzano 360 auto al giorno. Ai ritmi attuali la stima è quella di arrivare a fine anno con 70mila vetture prodotte.

Non vanno male neanche Quattroporte e Ghibli, che hanno raggiunto la produzione dello scorso semestre nonostante le due settimane di stop provocate dal trasloco Maserati da Grugliasco a Mirafiori.

Con Torino vanno bene anche Cassino (+14,6%) e Pomigliano (+9,7%). Molto male invece Melfi e Sevel. Se la prima registra un pesante -17%, la seconda - dove si fanno veicoli commerciali - accusa un crollo addirittura del 37,2%, soprattutto a causa dagli stop imposti dalla mancanza di semiconduttori.