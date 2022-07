Da giovedì 14 luglio via alla quarta dose per gli over 60

Arriva l'ok per la quarta dose per tutti gli over 60 e la regione piemonte si organizza. Già a partire da giovedì ci si potrà prenotare sul portale ilpiemontetivaccina.it e da venerdì sarà possibile anche recarsi direttamente nelle farmacie convenzionate per farlo. Il via libera è arrivato anche per tutte le persone fragili a partire dai 12 anni. Resta naturalmente il vincolo che siano passati almeno 120 giorni dalla malattia o dalla terza dose. In questa nuova fase, che arriva nel pieno dell'estate, la regione per evitare di inviare convocazioni a vuoto, ha preferito lasciare che siano i cittadini a farsi avanti per la vaccinazione. In seguito saranno invece le Asl a chiamare.

Ma qual è la situazione in Piemonte sul fronte della diffusione del virus? I contagi aumentano come nel resto d'Italia. Le terapie intensive mostrano invece una dinamica più lenta. Quanto ai decessi, mentre a livello nazionale si assiste a una impennata, nella nostra regione invece la curva non sale affatto e la situazione sembra decisamente più sotto controllo. Merito presumibilmente proprio dei vaccini. Il Piemonte risulta infatti primo in Italia per percentuale di quarte dosi somministrate, secondo gli ultimi dati disponibili. Ed è per questo che col nuovo via libera agli over 60, la campagna sta accelerando ulteriormente.