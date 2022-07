Aria fresca "mordi e fuggi"

A Sestriere con Fabio De Ponte in una giornata con tanto turismo veloce. Si scappa dall'afa della città ma anche facendo i conti con la crisi e le prospettive di un autunno non facile. Gare di mountain Bike e golf, passeggiate più in centro tra i negozi che sui sentieri. Ne parliamo con Massimo Bonetti, presidente del Consorzio Turismo Sestriere.