Quattro anni fa moriva Sergio Marchionne

Quattro anni che sembrano secoli per quanto il mondo è cambiato. Forse è ancora presto per interrogarsi sull'eredità di Sergio Marchionne, il manager artefice della fusione di Fiat con l'americana Chrysler. Un uomo divisivo, molto discusso in Italia ma visto come un guru negli Stati Uniti.

Servizio di Giulia Dellepiane, montaggio di Beppe Serra.