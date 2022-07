ATP, addio a piazza San Carlo: Fan Village in piazzale Grande Torino

Aveva rappresentato uno dei punti deboli della prima edizione torinese delle ATP Finals. Per la seconda il Fan Village non sarà più in piazza San Carlo, ma sarà spostato in piazzale Grande Torino. E' questa la prima novità per questo torneo di tennis di rilevanza mondiale, che il capoluogo si è aggiudicata per cinque edizioni. Spostare il Fan Village accanto al PalaAlpitour, dove si tiene la sfida, avrà un impatto non indifferente.

Servizio di Giulia Dellepiane, montaggio di Marco Rondoni.

Interviste a: Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis; Andrea Gaudenzi, presidente di ATP; Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute.