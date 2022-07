Una passione a quattro ruote motrici. A Oulx il raduno dei "pandisti"

A Oulx, in alta Val di Susa, si è tenuto il raduno delle Fiat Panda 4x4, uno dei mezzi di trasporto iconici, come il maggiolone e la vespa. Lanciata sul mercato nel 1983 e ancora oggi per gli appassionati un oggetto di culto.

Servizio di Giulia Dellepiane, riprese di Guido Cravero, montaggio di Fabio De Giovanni.

Interviste a: Attilio Berutti, pandista; Daniele Piccolo, tesoriere del Panda 4x4 Off Road Club Italia; Luca Calzavara, pandista; Roberto Bertolino, fondatore Gruppo Panda Cross 4x4 Piemonte; Walter Carpi, pandista.