Asce e motoseghe, a Oulx il triathlon dei boscaioli

Hanno incrociato le lame delle motoseghe, per decidere chi fosse il migliore. Boscaioli provenienti da tutta Italia si sono sfidati in un triathlon tutto particolare, il cui vero fine era formare i lavoratori sulla sicurezza sul lavoro.

E' successo in frazione Beaulard, a Oulx, in alta Val di Susa e l'occasione l'ha fornita Boster Nord Ovest, la più importante fiera italiana della filiera bosco-legno.

Servizio di Giulia Dellepiane, riprese di Guido Cravero, montaggio di Dario Fogu.

Intervista a Stefano Pellegrini, presidente della Federazione italiana Boscaioli.