Torna il voucher vacanze, sconti del 50% finanziati dalla Regione

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna il voucher vacanze. L'iniziativa è nata per aiutare il turismo in Piemonte nel periodo più duro della pandemia, ma, vista l'alta richiesta, si è deciso di replicarla, anche se posticipata. Il settore infatti sta vivendo un vero e proprio boom, per una serie di concause, come ad esempio i grandi eventi dei mesi scorsi, a partire dall'Eurovision.

Lo scorso anno sono stati circa cinquantacinquemila i voucher acquistati per un totale di trecentomila pernottamenti.

Dall'ultimo sondaggio promosso dall'Osservatorio Turistico regionale e altri enti, il Piemonte risulta una delle mete italiane più gettonate subito dopo quelle del mare.

L'obiettivo di questa nuova edizione dei voucher vacanze è prolungare la permanenza dei turisti, che oggi mediamente si attesta a tre notti, e raffozare gli arrivi dall'estero.

Sul sito visitpiemonte.com si possono comprare scontate del cinquanta per cento escursioni e attività all'aria aperta sulle Alpi Biellesi, in Val Maira, nelle Valli di Lanzo, al Lago Maggiore e nelle Terre reali del Piemonte a cavallo tra Cuneo e Torino. Dal 5 settembre poi al via anche la formula quattro per due: per chi acquista quattro notti in Piemonte due saranno gratuite, una omaggiata dalla struttura ricettiva e l'altra dalla Regione.

Abbiamo provato per voi ad accedere ai voucher ma abbiamo trovato qualche difficoltà. Gli enti coinvolti, Regione, sito VisitPiemonte e consorzi turistici, ci hanno risposto che aggiorneranno i siti web entro oggi.