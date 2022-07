Partito senza Greta il raduno dei FFF. Ma un saluto on line scalda gli attivisti

Doveva anche essere il giorno di Greta Thunberg al friday's for future torinese ma l'attivista svedese non ha potuto venire. Si è fatta sentire in un collegamento con gli attivisti europei riuniti al Campus Einaudi. Giovani che lottano per sensibilizzare sulla necessità di fermare al più presto il cambiamento climatico.

Servizio di Davide Denina

montaggio Paola Bovolenta

immagini Luciano Gallian

voci:

Patience Nabukalu, Fridays for future Uganda



Beatrice Pedergnana, Fridays for future Italia