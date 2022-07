In Val Casotto con le note dell'arpa celtica

Si è chiusa a Pamparato la quarta edizione del Festival Internazionale di Arpa Celtica, che ha di nuovo portato in Val Casotto le atmosfere e i suoni tipici dell'Irlanda. Sotto la guida del maestro Enrico Eurion vere e proprie masterclass dedicate ai principianti così come a coloro che già hanno padronanza di uno strumento musicale che nel tempo non ha perso il suo fascino e che proprio a Pamparato ha un' Accademia dedicata. Momento clou della settimana la festa celtica Lughnasadh, con cena tipica sulle note di musiche tradizionali scozzesi e irlandesi e un concerto del gruppo Irish folk "Celtic Strings".