Il funambolo Loreni batte tutti i suoi record. Sospeso a 300 metri da terra

Un'impresa strepitosa quella di oggi, a Frassinetto, in provincia di Torino. Pubblico con il fiato sospeso per oltre 40 minuti.

Per la prima volta in Italia, il funambolo Andrea Loreni ha camminato su una zipline. E' partito da un'altezza di 300 metri per una distanza di 350, superando tutti i suoi record. Una sfida tecnica che ha impegnata la squadra per settimane.

Questo cavo ha delle caratteristiche particolari. Per stabilizzarlo quattro dei tecnici sono rimasti appesi, spostandosi insieme a Loreni. Particolarmente complessi gli ultimi 150 metri per le risonanze che, sulla lunghezza, creavano delle onde.