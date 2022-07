A Torino i campionati mondiali universitari di Golf

Con la cerimonia di apertura in piazza Castello ha ufficialmente preso il via la 18esima edizione dei Mondiali Universitari di Golf di Torino.

La sfilata delle 18 Federazioni partecipanti è partita dal Rettorato dell’Università degli Studi di Torino di via Verdi e ha raggiunto la piazza dove è stato accolto dalle istituzioni e dal pubblico.

Tra i presenti: Riccardo D’Elicio (Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese organizzatore dell’evento), Leonz Eder (FISU Acting President), Lorenzo Lentini (Delegato nazionale del CUSI, Centro Universitario Sportivo Italiano, in rappresentanza del presidente Antonio Dima), Gianni Ippolito (vice presidente CUSI), Maria Grazia Grippo (Presidente del Consiglio Comunale Città di Torino), Laura Montanaro (Prorettrice Politecnico di Torino), Alberto Rainoldi (Vice-Rettore per il Welfare, la Sostenibilità e lo Sport Università di Torino), Alessandro Ciro Sciretti (Presidente C.O. Torino 2025, Presidente EDISU Piemonte). È stato letto sul palco il saluto ufficiale del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Da mercoledì 20 luglio il via alle gare con gli atleti alla buca di partenza del Royal Park I Roveri a La Mandria, punta di diamante dei circoli italiani e già palcoscenico di quattro Open d'Italia e quest’anno dell’Open d’Italia Disabili-Sanofi Genzyme. Il golf club piemontese ospiterà il Campionato, diviso nelle categorie individuali e a squadre maschile e femminile, che si chiuderà sabato 23 luglio con le premiazioni sul campo e il passaggio della bandiera alla Finlandia.

Nata nel 1986 per volere di Primo Nebiolo, allora Presidente FISU e del Centro Universitario Sportivo torinese, la massima competizione mondiale universitaria di golf ritorna in Italia per la quarta volta e a Torino per la seconda, dopo l’edizione del 2006.

18 le Federazioni partecipanti per un totale di 133 tra atleti e officials: Belgio, Canada, Spagna, Francia, Germania, Hong Kong (Cina), Irlanda, Italia, Giappone, Repubblica di Korea, Malesia, Mongolia, Paesi Bassi, Sud Africa, San Marino, Svizzera, Slovacchia e Taipei.