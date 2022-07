Caro energia e crisi politica, crolla la fiducia degli imprenditori

Un momento difficile, forse più difficile di quello vissuto all'inizio della pandemia. Gli imprenditori sono preoccupati, la loro fiducia per il futuro sta crollando. A lanciare un nuovo allarme in queste ore di crisi politica è l'Api, l'associazione delle piccole medie imprese di Torino e provincia. Il suo ufficio studi ha fotografo la forte incertezza che si respira tra chi manda avanti l'economia nel Torinese. Un dato su tutti: mentre a gennaio, prima della guerra in Ucraina e dell'impennata dei prezzi energetici, la fiducia degli imprenditori superava il 20 per cento, oggi l'indice è tornato negativo: siamo a meno 11 per cento. A soffrire di più il settore manifatturiero. Con la produzione stimata in calo oltre il 10 per cento, gli ordini previsti in discesa del -4 per cento. L'unico dato che si prevede con un segno "più" davanti è quello del fatturato, ma è motivato dall'aumento generale dei prezzi. "Servono nuovi interventi su cuneo fiscale e misure per contenere i prezzi dell'energia", è l'appello di Fabrizio Cellino, fresco di nomina alla presidenza dell'associazione delle piccole medie imprese di Torino.



Servizio di Davide Lessi