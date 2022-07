Alessandria, la siccità manda in crisi il mondo agricolo

Servizio di Simona Marchetti

Interviste a Paola Sacco, Presidente Confagricoltura Alessandria; Daniela Ferrando, Presidente Cia Alessandria; Marco Protopapa, Assessore Regionale all'Agricoltura

Alte temperature, niente piogge: la siccità fa aumentare i costi del mondo agricolo tra gasolio e fertilizzanti, l'inflazione cresce. Per questo Confagricoltura e Cia di Alessandria hanno chiesto un incontro per discuterne con il prefetto Francesco Zito.



Chiedono anche che sia rinnovata la possibilità di usufruire del credito di imposta sui carburanti per i mezzi agricoli, come nel primo trimestre. Un provvedimento che non è stato rinnovato. Intanto il mondo agricolo chiede interventi di ampio respiro, legati alla gestione e allo stoccaggio dell'acqua: nuovi invasi, interventi efficaci e rapidi per poter usufruire dei fondi del Pnrr.