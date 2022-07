Scoppia la guerra per l'acqua tra Novarese e Lomellina

La siccità rischia di scatenare una vera e propria guerra per l'acqua tra i territori. Il consorzio Est Sesia ha deciso di limitare il flusso idrico per le risaie del Novarese a favore della Lomellina. Ma Novara non ci sta.

Servizio di Simona Marchetti, montaggio di Claudio Biasiotto.

Intervista a Giovanni Chiò, presidente Confagricoltura Novara