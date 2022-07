L'estate di Juve e Toro

Allenamenti duri e tattica ma anche un clima sereno nelle idee di Allegri per arrivare al massimo della forma a inizio di campionato. Dai social della juventus le immagini della sfida diventata virale tra il tecnico bianconero da un lato e mkennie e vlaovic dall'altra. Due giocatori che potrebbero scendere in campo dal primo minuto contro il Barcellona domani notte. Da Marina del Rey, sede del ritiro, la squadra di Massimiliano Allegri viaggerà domani verso Dallas, per affrontare i catalani prima di chiudere con il Real Madrid. Non sarà della partita Pogba anche se l'infortunio non preoccupa e il giocatore da bordocampo ha esternato serenità e sorrisi per tutti. Il Toro continua la sua preparazione ma le notizie Juric le vuole dal mercato. C'è una squadra da ricostruire e buchi tattici da riempire. Vagnati punta a chiudere per il nazionale belga Jason Denayer, svincolato dopo la fine del contratto con l'Olimpique Lione. Così come non molla la presa sull'ala francese Lorentiè. La sua società il loriant, piccolo club bretone, per il momento ha risposto picche ma potrebbe cedere di fronte a un'offerta al rialzo.