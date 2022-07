Dramma sul lavoro a Traversella

Poteva essere una tragedia ancora più grave, perché spesso su quel camion in quella strada sterrata non ci viaggiava da solo. Flavio Ughetti, classe 1950, titolare con il figlio Ezio dell'omonima impresa edile, è precipitato stamattina con il suo camion lungo il fianco della montagna per decine di metri in una scarpata. Una dissestata strada di montagna che conosceva bene...perché la praticava spesso per lavoro...E' deceduto sul colpo. Era alla guida del suo mezzo per il trasporto di ghiaia che, per cause ancora in corso d'accertamento, è caduto nel dirupo mentre stava percorrendo la strada sterrata oltre quota 1.200mt, dopo il centro abitato di Traversella vicino a Ivrea nel torinese in Val chiusella... Sul posto i carabinieri della compagnia di Ivrea , di Vico Canavese ,i vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea e il personale del 118. I soccorritori hanno raggiunto la zona dell'incidente anche con gli elicotteri, anche il Drago dei vigili del fuoco, ma per la vittima trasportata poi all'ospedale Ivrea non è stato possibile fare più nulla. Forse il conducente ha perso il controllo del mezzo ora sull'episodio indagano i carabinieri.