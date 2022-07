Il concerto della rinascita. Si riparte da Limone Piemonte

Il Concerto di Ferragosto torna ad abbracciare il grande pubblico. E' stata presentata ufficialmente in Regione l'edizione numero 42. Si terrà a Limone Piemonte, come nel 2019, prima che arrivasse il covid. Lì dove nel 2019 furono in 20 mila ad ascoltare le note più alte. Una valle ferita ma non abbattuta dalla tempesta Alex dell'ottobre 2020.

servizio di Chiara Pottini

montaggio: Paola Bovolenta

interviste: Fabio Carosso, vicepresidente Regione Massimo Riberi, sindaco Limone Rocco Pulitanò, vicepresidente ATL Cuneo Costanzo Squarotti, violino Orchestra Bruni