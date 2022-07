Rete idrica, perso un terzo dell'acqua potabile. La Regione: "Serve piano Marshall"

Un piano marshall da 500 milioni di euro per la rete idrica piemontese che diminuisca le perdite e metta al sicuro da eventuali emergenze. Così lo definisce l'assessore all'ambiente Matteo Marnati. domani ci sarà l'incontro con il ministro Cingolani per capire a che punto sono i fondi del pnrr che dovranno in parte finanziare il piano, poi c'è il contributo dei cittadini, i fondi regionali ed europei

Sono 25 gli enti gestori, troppi, per una rete lunga 10,700 chilometri. Tanto più grande è un ente tanto è più facile gestirlo quindi uno degli obiettivi - non facile - è stato spiegato in conferenza stampa stamattina sarà accorparli. L'età della rete va dai 30 ai 50 anni.

Le aree più critiche sono quelle montane. Le maggiori perdite sono nel novarese, a Biella e Vercelli. Mentre la situazione è ottima ad Asti. La media regionale di dispersione è del 33%. A Torino e provincia nei prossimi anni si prevede una riduzione delle perdite di acqua dal 4 al 6%. Importante che ovunque ci siano nuovi contatori per le teleletture e sono previsti aumenti in bolletta. intanto dal 21 al 23 settembre al Ligotto si svolgerà il festival dell'acqua.

Intervista a Matteo Marnati, assessore regionale all'ambiente