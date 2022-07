E' caccia al killer di Tronzano vercellese

Posti di blocco in tutta la Provincia

E' caccia in Provincia di Vercelli al killer che ieri, domenica 24 luglio, ha ucciso un uomo di 32 anni di origine magrebina. La vittima si chiamava Hassan Moussine e viveva in un casolare di via Garibaldi.

L'omicida avrebbe agito velocemente. Cinque, sei colpi di pistola, sono stati uditi dai vicini di casa, e poi un'auto avrebbe sgommato a tutta velocità. In quell'auto si presume ci fosse il killer oppure gli assassini, non è escluso che chi ha sparato avesse uno o più complici. L'ipotesi più avvalorata sarebbe un regolamento di conti:soldi, droga. E' ancora da chiarire.

Il Pm Michele Paternò della Procura di Vercelli coordina le ricerche dei carabinieri. Sul luogo del delitto gli esami della scientifica si sarebbero conclusi nella giornata di ieri. La salma è stata rimossa dal cortile e ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria.