Ucciso a Tronzano uomo 32enne

È caccia all'auto del killer, nelle campagne vercellesi, tra Alice Castello, Crova e Legnano. Una caccia che si potrebbe allargare da altri luoghi. Ieri a Tronzano, nel cortile di un casolare, un uomo d'origini marocchine di 32 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco, 5, sei spari. Un omicidio che ha il sapore di un regolamento di conti ma per quale motivo, soldi, droga, questioni di donne? Dalla Procura, indaga il PM Michele Paternò, e dal comando dei carabinieri, non trapelano indiscrezioni. l'omicidio è avvenuto a metà mattinata, erano le 11, dice un vicino di casa quando ha udito dei colpi sparati in aria. Nell'immediatezza un'auto si sarebbe allontanata dal luogo a forte velocità. Gli inquirenti devono far luce sulla sua vita. Per chi lo conosceva faceva l'ambulante porta a porta. Ma la sua drammatica fine potrebbe nascondere altro.