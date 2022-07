Il concerto di Elisa a 1.500 metri

Un concerto speciale per Elisa, a 1.500 metri di altezza, con il Monviso come sfondo. Siamo a Sampeyre, nel Vallone di Sant'Anna, in Valle Varaita. Una tappa del suo tour "Back to the Future", pensato proprio per minimizzare l'impatto dei concerti sull'ambiente, e riflettere sul nostro stile di vita.

Un appuntamento inserito nel festival Suoni dal Monviso che ha visto oltre 4mila spettatori. L'apertura del concerto è stata affidata al cuneese Matteo Romano. Dopo aver lasciato il proprio mezzo in un parcheggio, sono arrivati a piedi, in seggiovia, navetta o con una bici elettrica, per una giornata in montagna davvero diversa dal solito.

Servizio di Maria Elena Vendemmia