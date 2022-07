Kappa Future Festival, trionfa la musica elettronica

Oltre 70 artisti, 36 ore di musica elettronica dalle 12 a mezzanotte. Per tre giorni consecutivi. 4 palchi, 60 mila presenze già confermate da 105 nazioni del mondo. Sono i numeri della nona edizione di Kappa Futurfestival, la rassegna dedicata a musica e arti digitali in programma al Parco Dora di Torino, che torna dopo la pandemia. Ad alternarsi nell'area postindustriale alla periferia del capoluogo piemontese, leggende come Carl Cox, Carl Craig (live) feat. Jon Dixon (Ur, Detroit), insieme a nuove trionfatrici della scena techno-house globale come Amelie Lens, Peggy Gou, The Blessed Madonna, Honey Djon. Importanti le misure di sicurezza.