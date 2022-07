Sequestro d'armi nell'alessandrino

La polizia di Alessandria ha trovato un vero e proprio arsenale domestico nella casa di due coniugi incensurati a Casaleggio Boiro. Venticinque armi, tra fucili e pistole. Tra queste una mitragliatrice Skorpion modello Vz.61, predisposta per il

tiro a raffica, un fucile d'assalto Colt AR-15, il gruppo scatto di un fucile Heckler & Koch con predisposizione per il tiro a raffica, nonché numerose armi lunghe e pistole clandestine. Sequestrate anche due pistole Beretta 92, in Italia destinate

all'esclusivo utilizzo delle Forze di Polizia. Rinvenute più di 1000 cartucce, per arma lunga e per pistola, alcune classificate “da guerra”. Arrestato l'uomo con la compagna. Venivano inoltre rinvenute numerosissime parti di munizione, con pressa per l'assemblaggio. Nell'intervista, il dirigente della Squadra Mobile Riccardo Calcagno.