Ucciso un 32enne marocchino

A Tronzano vercellese in un cortile di via Garibaldi questa mattina un giovane è stato ucciso con diversi colpi d'arma da fuoco. I residenti dopo gli spari hanno detto di aver visto un'automobile allontanarsi. Secondo le prime informazioni la vittima sarebbe un uomo di origini marocchine di 32 anni. Sul posto i carabinieri con la scientifica sono al lavoro per chiarire i contorni della vicenda. Gli inquirenti starebbero cercando una vettura tra Crova e Alice Castello. Aggiornamenti nelle prossime edizioni e sul nostro sito internet.