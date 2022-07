Happy Birthday, il regista torinese Giorgio Ferrero vola a Venezia

La prima prova da attrice per la ballerina Masha Shemuranova

La storia di una ragazza, nata nel 2000 che pochi giorni dopo lo scoppio della guerra in Ucraina ha compiuto 22 anni. Una ballerina di talento siberiana che vive a Mosca. Ma la Russia è un paese che non riconosce come suo. I sogni, l'alter ego digitale. Tutto questo è Happy Birthday il cortometraggio del regista torinese Giorgio Ferrero. A settembre sarà al Festival del cinema di Venezia. La proiezione a conclusione della settimana della critica.

Il servizio di Elisabetta Terigi

Montaggio di Elisa Pozzati

Intervista a Giorgio Ferrero, regista