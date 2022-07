"Dal vostro inviato" non va in vacanza, segnalazioni al 331.6556947

"Dal vostro inviato" non va in vacanza. In attesa di tornare ogni mattina dal 26 settembre con Buongiorno Regione, le vostre segnalazioni alla nostra redazione troveranno spazio ogni lunedì nell'edizione delle 19.35 del telegiornale.

Denunce, malcostumi, sprechi... ma anche tutto il bello che ci circonda. Video e foto, da inviare via Whatsapp al numero 331.6556947.