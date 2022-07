Fondi del Pnrr, i comuni piccoli non ce la fanno, la regione manda una task force in aiuto

Servizio di Maria Valeria Vendemmia, montaggio di Enrica Politano

Interviste a Andrea Tragaioli, sindaco Rivoli; Matteo Marnati, assessore regionale alla Innovazione e trasformazione digitale; Laura Morgagni, direttore Fondazione Torino Wireless

260 milioni di euro per la digitalizzazione del territorio piemontese, suddivisi in 5 grandi misure che finanzieranno: la migrazione al cloud, per prima cosa, il consolidamento della piattaforma digitale pagoPA, ma anche l'incremento dell'adozione dell'Identità digitale: SPID e Carta d'Identità Elettronica.

Un'opportunità al momento non ancora colta da tutti. Per questo la regione ha messo a disposizione una task force dedicata, "Piemonte digitale 2030", in modo da aiutare i piccoli comuni che ancora non hanno aderito con un'assistenza progettuale e procedurale.

Basti pensare che per ottenere pagoPA in provincia di Torino hanno aderito solo 78 comuni su 312.

Un team di professionisti ed esperti del CSI Piemonte e della Fondazione Torino Wireless, in collaborazione con gli altri Enti che operano a supporto della transizione digitale della pubblica amministrazione.

Qualunque comune interessato può chiedere informazioni al numero verde 011.4324006 o inviando un'email a pnrr.digitale@piemonte.it.