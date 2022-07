La stretta sulla malamovida

Da venerdi notte sanzioni più severe per i locali che non rispettano le regole e vendono alcol d'asporto oltre le 21 nelle zone della movida. Ma a Vanchiglia i residenti dicono che senza un aumento dei controlli questo non basterà a ridurre il disagio di chi ci vive e lavora.

Da 30 a 45 giorni di chiusura fino alla revoca della licenza. Arriva la stretta sulla movida nelle quattro aree più critiche: piazza Vittorio, Borgo Rossini, San Salvario e Vanchiglia. In queste zone per i locali che non rispetteranno i comportamenti virtuosi come per esempio lo stop alla vendita di alcolici oltre le 21, la nuova delibera comunale prevede l'ammonimento una sorta di avvertimento, il cartellino giallo dei locali notturni, nei confronti del gestore, che non comporta l'applicazione del provvedimento. Cosa che scatta alla infrazione successiva. e che si aggrava man mano. La chiusura dell'attività per 30 giorni scatta alla prima sanzione, alla seconda violazione nel biennio e alle successive si arriva a 45 giorni di stop. La revoca della

licenza scatta dopo la quarta violazione nel triennio.

Intervista a: Paolo Chiavarino, assessore al commercio comune Torino, alcuni esponenti del coordinamento residenti Vanchiglia, Salvatore Pedone e l'albergatrice Elena Martinez.

Servizio Maria Valeria Vendemmia

montaggio di Enrica Politano