Il palio di Asti si farà, ma il conto sarà più salato

Quest'anno segna anche il ritorno del Palio di Asti, che sarà più caro ma che alla fine si farà. La crisi investe anche le manifestazioni culturali e il comune per far fronte all'aumento di costi approverà una variazione di bilancio.

I rincari saranno pesanti. Tanto per dare un'idea la stessa società che installava le tribune e normalmente chiedeva 100.000 euro, quest'anno ne ha chiesti 190.000. Il palio che si terrà il 4 di settembre andrà in onda anche in diretta su Rai3 con uno speciale nazionale a cura della Tgr Piemonte.

All'ordine del giorno anche la previsione di una pista di addestramento dei cavalli con l'ok di tutti i rettori. Individuata a Tanaro, nei pressi del campo da Rugby.



il servizio di Maria Valeria Vendemmia