Allegri: recuperare i punti gettati al vento

Max Allegri mette subito a fuoco quelli che sono i temi e i rischi della partita con lo Spezia, squadra che arriverà allo Stadium sulle ali dell'entusiasmo di un inizio di stagione incoraggiante in una gara nella quale avrà poco da perdere. La Juve deve invece recuperare morale e classifica aiutata anche da un'infermeria dalla quale giungono finalmente buone notizie: Angel Di Maria è tornato disponibile e potrebbe giocare almeno uno spezzone, mentre Leonardo Bonucci lo sarà per Firenze. Al di là di Pogba del quale il tecnico non commenta le vicende personali e che la prossima settimana riprenderà a correre, i bianconeri recuperano cos' pezzi importanti. Fatale il rischio che questo possa finire con il togliere spazio ai giovani talenti bianconeri, un rischio che Allegri smentisce con decisione.

Contro i liguri Miretti potrebbe però tornare in panchina, mentre Rovella è in partenza destinazione Monza. Resta invece Fagioli, ma la speranza del tecnico è che gli ultimi due giorni di mercato gli portino in dote Leo Paredes, l'uomo che cerca per far quadrare i conti in mezzo al campo.