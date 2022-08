Requiem per i ghiacciai, "la fusione è inarrestabile"

Per il terzo anno consecutivo la Carovana dei ghiacciai di Legambiente è tornata in alta quota per constatare i danni della crisi climatica: dal monte Bianco in Valle d'Aosta al Rosa in Piemonte, la fusione dei ghiacci sembra inarrestabile.



In Piemonte uno dei ghiacciai è arretrato di 40 metri in 1 anno, dato mai registrato prima. Sul Miage aostano il volume di ghiaccio perso - 100 milioni di metri cubi in 20 anni - corrisponde alla perdita di 100 miliardi di litri d'acqua. Le interviste a Marco Giardino, vicepresidente del Comitato Glaciologico Italiano, e a Vanda Bonardo, presidente di Legambiente Montagne.



Servizio di Alessia Mari, montaggio di Paola Galassi