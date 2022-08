La regina della solidarietà

Arnie, telai, favi, miele: una passione condivisa su twitter con i suoi 90mila follower da Marco Valsesia, giovane apicoltore di Borgomanero, che racconta sul web la vita nelle arnie: ne gestisce una cinquantina e alleva api regine. Ma anche per gli apicoltori quest'annata è stata difficile a causa della siccità. Così Valsesia ha aiutato un collega a cui era stata venduta un'ape regina non più produttiva. Aiutare le api a sopravvivere è un modo per tutelare anche l'ambiente in cui viviamo.