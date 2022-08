Ragazzo di Pozzolo Formigaro rischia otto anni di carcere in India per una tassa non pagata

Federico Negri ha 24 anni, è di Pozzolo Formigaro, in provincia di Alessandria e da diverso tempo viaggiava in Asia. Un mondo da scoprire dalla Cina al Nepal. Poi la decisione di entrare in India, ultima tappa prima di tornare in Italia. Ma è stato accusato di non aver pagato una tassa di ingresso di 40 euro al passaggio di un ponte di confine e ora rischia otto anni di carcere.

Servizio di Dario Moricone, montaggio di Tiziano Bosco.

Intervista a Claudio Falleti, avvocato internazionalista e difensore di Federico Negri.