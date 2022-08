Prove di ripartenza per la luna

Argotec, sempre pronti al via

C'è attesa per il prossimo lancio del razzo della missione Nasa che porterà anche un po' di Piemonte in orbita intorno alla Luna. Ma cosa vuol dire questo rinvio per le tante aziende che hanno lavorato alla tecnologia del primo vettore che tornerà nello spazio profondo, dopo la missione Apollo 17, nel '72? Noi abbiamo intervistato il responsabile programmi di Argotec a Torino