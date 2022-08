Attacco hacker all'Asl, si lavora giorno e notte per ripristinare i servizi

All'ospedale Amedeo di Savoia di Torino c'è il quartiere generale della task force messa su per cercare da un lato di identificare i criminali che hanno violato i dati e dall'altra ripristinare i servizi che per motivi di sicurezza sono rimasti bloccati e in parte lo sono ancora. Al lavoro giorno e notte gli uomini della polizia postale e quelli dell'agenzia della cybersicurezza nazionale. Il rischio che l'aggressore sia ancora dentro e che usi l'Asl come porta di ingresso verso altre infrastrutture è concreto. Al momento resta sospeso il pagamento dei ticket presso i Punti Rossi e mediante il circuito PagoPA.

Alcune informazioni di servizio

Ospedali

Le attività di Pronto Soccorso sono garantite.

Tutte le visite ambulatoriali, i ricoveri e le visite ospedaliere vengono assicurate.

Tutti gli interventi chirurgici vengono mantenuti.

Il ritiro dei referti radiologici può avvenire esclusivamente presso le Segreterie delle Radiologie.

Territorio

Vengono erogate tutte le visite specialistiche ambulatoriali, espletate tuttavia con modalità di refertazione manuale.

Presso i Centri Prenotazione aziendali non è possibile prenotare visite specialistiche ed esami.

E’ possibile tuttavia effettuare le prenotazioni attraverso il CUP Unico Regionale al numero verde 800.000.500, tramite APP CUP Piemonte, oppure, se in possesso di Spid / Carta d’Identità Elettronica, sul portale regionale www.salutepiemonte.it

I cup aziendali garantiscono l’accettazione delle pratiche per la scelta/revoca del Medico di Medicina Generale / Pediatra di Libera Scelta e le esenzioni per patologia e per invalidità, la cui prosecuzione e conclusione dell’iter amministrativo è tuttavia subordinata al ripristino delle funzionalità informatiche.

Presso i CUP aziendali non è possibile effettuare pratiche di esenzione per reddito.

Resta possibile per il Cittadino, in possesso di Spid / Carta d’Identità Elettronica, effettuare le pratiche di scelta/revoca del Medico di Medicina Generale / Pediatra di Libera Scelta tramite il portale regionale www.salutepiemonte.it

Centri prelievo

I Centri Prelievo effettuano, al momento, esclusivamente esami per il controllo della terapia anticoagulante orale (TAO) e per le curve glicemiche in gravidanza.

Visite rinnovo patente

Sono riprese le visite per il rinnovo patenti.

Sono riprese le visite per le patenti speciali già programmate.

Sono sospese le prenotazioni per le visite per le patenti speciali.

Invalidità

Sono riprese le visite per il riconoscimento delle invalidità delle domande già acquisite.

Presisidi sanitari

Sono state avviate procedure in emergenza per garantire la dispensazione della protesica integrativa (alimenti speciali, materiale d’uso per laringectomizzati, ecc..), rinnovi mensili (cateteri, stomie, ecc.) e la fornitura diretta per pazienti in dimissione ospedaliera

Possono verificarsi ritardi nell’autorizzazione di ausili e presidi sanitari.

Farmacia ospedaliera

La Farmacia Ospedaliera garantisce l’erogazione delle terapie ai pazienti già programmati.

Per i nuovi pazienti non ancora presi in carico dall’ASL è stato chiesto supporto alle farmacie dei Centri Prescrittori (AOU Città della Salute, AO Ordine Mauriziano, AOU San Luigi) affinché venga garantito il primo ciclo e la continuità delle terapie già iniziate.

Unità Valutazione Geriatrica – UVG

Possono verificarsi ritardi nella comunicazione degli esiti di visite UVG.

Pagamento ticket

Non è possibile il pagamento dei ticket presso i Punti Rossi e mediante il circuito PagoPA.

Il pagamento del ticket può essere effettuato presso le filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo o mediante bonifico bancario su IBAN IT 28 Y 03069 01020 100000046260, specificando causale e nominativo del paziente prenotato.