Concerto di Ferragosto, i cantanti salutano i fan

Conto alla rovescia per il Concerto di Ferragosto. E da Pesaro, dove è in corso in questi giorni il Rossini Opera festival, arriva un saluto a tutti gli appassionati da parte dei due grandi protagonisti: Enrico Iviglia, tenore nato e cresciuto a Castell'Alfero, in provincia di Asti. E Anna Doris Capitelli, mezzo soprano. Saranno le loro voci ad accompagnare l'Orchestra sinfonica “Bartolomeo Bruni” di Cuneo per l'attesissimo concerto tra le montagne di Limone Piemonte. Un sodalizio artistico e una grande amicizia, quella tra i due, nati già da diversi anni nel segno di Gioachino Rossini.