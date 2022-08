Dai disagi alla stazione di Fossano al video del gufetto salvato

II primo video ci porta a Fossano, alla stazione. Leonarda Verrilli ci descrive la situazione in cui si è trovata alcuni giorni fa. Il treno da Savona in ritardo di 50 minuti, all'arrivo alle 21.27 mancavano i pullman sostitutivi per Torino e ha dovuto attendere fino alle 23 con conseguente arrivo a Porta Nuova a mezzanotte e 30. Cinque ore di disagio puro, ci scrive. Fino al 10 agosto sarà così? Abbiamo contattato Trenitalia, che ha confermato i lavori sulla tratta Trofarello - Fossano per altri due giorni. Gli autobus sostitutivi ci sono, si scusa per il ritardo che - sostiene - non dipende dalla società di trasporti.



Con la seconda segnalazione siamo nei giardini di via Cimarosa angolo di via Petrella a Torino. Il telespettatore scrive che quasi tutte le sere vede dalla sua finestra fuochi d'artificio come questi, intorno alle 22:30. Dice di aver chiamato la polizia più volte ma finora non è intervenuto nessuno. I cittadini sono esasperati e chiede maggiore attenzione.



Una segnalazione dall'astigiano. Siamo nel Comune di Valfenera. Domenico ci scrive: "Possiamo pagare le bollette del telefono con delle linee disastrate? Sono due settimane - dice - che non abbiamo la rete del telefono fisso".



E chiudiamo con un video che ci mostra il ritrovamento di un gufetto davanti alla porta di casa di campagna nei pressi di Bene Vagienna nel cuneese. "L'ho portato sotto un pino nelle vicinanze e dopo qualche minuto la mamma è tornata a riprenderlo!" scrive Vittorio Paradiso di Fossano, che ha agito correttamente perché ricordiamo che i cuccioli di fauna selvatica non vanno prelevati dal loro habitat a meno che non siano feriti, altrimenti si rischia di comprometterne la sopravvivenza.