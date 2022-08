Dai rifiuti di Borgo Vittoria ai danni dell'alluvione a Limonetto

La prima segnalazione di arriva da Roberto Moizo. E ci descrive con queste foto lo stato in cui si trovano da mesi a Torino, nel quartiere Borgo Vittoria all’altezza di Via Stradella di fronte ai giardini. Come vedete la quantità di immondizia invade il marciapiede, c’è un po’ di tutto, incuria ma anche tanta inciviltà

Con la seconda segnalazione vi portiamo a Limonetto, comune di Limone Piemonte. Nella foto di Mauro Bolla la situazione nel centro dell’abitato. Il cratere si è generato nell’alluvione dell’ottobre del 2020. È vicino al transito pedonale e attiguo ai giardini pubblici frequentati dai bambini. Chi frequenta questo splendido paesino di Montagna attende ancora che venga riparato…

Con l’ultima foto vi mostriamo questi bellissimi fiori, Echinopsis, terza generosa fioritura, purtroppo hanno una breve durata. Grazie a Simonetta da Coazze (TO)