Cuneo, una passeggiata "nel verde"

“Cuneo: salita Bellavista...accoglie i turisti nel verde...” ci scrive un telespettatore, Elio Lingua, con riferimento ironico alle immagini della salita che porta in piazza Virginio a Cuneo, percorso utilizzato per l’accesso pedonale al centro cittadino dai parcheggi. Noi abbiamo interpellato il Comune che si è subito attivato e ci ha mandato le prime immagini del risultato. Fa sapere, sempre il Comune, che per l’area in questione c’è un progetto di riqualificazione e ripiantumazione, manutenzione straordinaria e potenziamento dell’illuminazione. I lavori dovrebbero cominciare in autunno e terminare nella prima metà dell’anno prossimo.

La seconda segnalazione riguarda l’acqua del torrente Sangone. Questo tratto, ci scrive il telespettatore Giancarlo Cena, scorre nei pressi del ponte allo svincolo della tangenziale a Stupinigi. “Da dove arriva tutta questa schiuma fotografata giovedì scorso?”, si chiede. Ad ARPA non risultano anomalie, abbiamo interpellato anche SMAT che ha fatto le verifiche del caso e la situazione appare del tutto nella norma come si vede nelle foto che ci ha mandato. Nel caso altri telespettatori notassero qualcosa che non va, possono rivolgersi direttamente ad Arpa, numero di centralino 011 19680111, dalle 8 alle 16.

E come sempre vogliamo chiudere in bellezza con una creatura che non smette di affascinare. In molti ci mandate le immagini di farfalle variopinte con ogni livrea. Oggi ringraziamo Rosa Maria di Tommaso per una foto che immortala un incontro ravvicinato, scattata sulla strada che porta al rifugio Balma, 1883 metri