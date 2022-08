Un marciapiede transennato da tre anni

Un telespettatore di Rivoli, Renato Giorda, segnala una situazione immutata da almeno tre anni. Un marciapiede in corso Susa, angolo via Unità d’Italia, transennato. Impossibile, spiega, percorrere in sicurezza il passaggio pedonale. Come mai? A rispondere è il Comune che abbiamo interpellato. Si tratta di un marciapiede privato a uso pubblico coinvolto in questioni legali perché anni fa qualcuno si era fatto male in quel tratto. Sono coinvolti alcuni palazzi e negozi, si cerca un accordo economico. L’attuale amministrazione sta facendo il possibile per risolvere il problema che è dunque più complicato di quel che sembra.

Sarebbe più semplice invece, se i cittadini avessero più rispetto per il bene pubblico, risolvere il problema dei mozziconi e rifiuti vari che abbrutiscono i monumenti del Piemonte. E’ la riflessione di Marisa Montanari che ci manda le immagini della cancellata del Teatro Regio di Torino così ridotta.

Chiudiamo in bellezza, due foto che raccontano lo splendore di un’intera giornata. Dall’alba al tramonto. Ce le manda Assunta Marchesin che le ha scattate da casa sua a Volpiano, ringraziamo la telespettatrice.