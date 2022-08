Alghe e tronchi nel Po in zona Murazzi

Ci scrive Enrico Chiesa e ci manda alcuni scatti del Po in zona Murazzi. Sarebbe il caso di ripulire tempestivamente il letto da alghe e tronchi – nota il telespettatore. Il problema è doppio: in termini di sicurezza, perché ostruiscono il corso, e anche di decoro per via dell’odore davvero sgradevole. Ci siamo rivolti al comune che ci ha spiegato come, in una situazione di eccezionale siccità, succeda facilmente che le portate molto basse non riescano a liberare i detriti. Il Servizio Ponti e vie d'acqua della Città si fa carico della pulizia periodica del fiume: era intervenuto a inizio agosto e la prossima pulizia era in programma fra qualche giorno ma, dopo questa segnalazione, si è provveduto a organizzare un intervento urgente, quello che vedete è il risultato.

Protagonisti della seconda segnalazione sono alcuni padroni maleducati di cani. E' vero che il cestino è pieno ma basterebbe cercarne un altro o inserire il sacchetto all'interno con attenzione per evitare questo scenario, ci scrive Silvano Minichini di Borgata Sestriere.

Ed ecco il becco aperto dei rondinini affamati con i genitori impegnatissimi a nutrirli. Ringraziamo Giacomo di Castagnole Piemonte che ci regala questa dolce immagine di fine estate