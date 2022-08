Depuratori d'aria e rilevatori di CO2, così la scuola si prepara a riaprire

Rossella Landi è presidente dell'Anp del Piemonte, una delle associazioni di presidi più rappresentative, e preside dell'istituto Majorana di Moncalieri: 1.600 allievi, due sedi, quattro indirizzi di studio.

Questo sarà il primo anno scolastico con l'emergenza pandemica dichiarata finita. Al Majorana si sono attrezzati con depuratori d'aria in ogni aula e stanno per installare i rilevatori di CO2, che diranno se è necessario aprire le finestre una volta in più. Ma non basta.

Servizio di Giulia Dellepiane, montaggio di Paola Galassi.

Intervista a Rossella Landi, presidente di Anp Piemonte.